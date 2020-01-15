Вчера, 14 января президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» № 392-их, принятый Верховной Радой Украины 18 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.



Закон имеет целью урегулирование процедуры лицензирования образовательной деятельности, поступления на обучение для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ.



Кроме того, документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций и другие вопросы.



Закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также увеличению прозрачности, добродетели, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат.



Предусмотрено также создание предпосылок для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания.

Как поясняет Osvita.ua, со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки. Формированием KPI заниматься Министерство образования и науки на базе программ кандидатов, те подавать в пакетах документов на конкурс.



Лицензирование учреждений высшего образования будет происходить в режиме онлайн через электронные базы. Это должно сделать процесс прозрачным и помочь избежать ряда бюрократических процедур.



Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальностям для «регулируемых профессий». Это означает отмену лицензирования для почти 100 специальностей. Среди так называемых «регулируемых профессий» - специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Структурные подразделения вузов теперь нельзя создавать в городах-миллионниках. В частности, обособленные структурные подразделения нельзя создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Законодательные изменения исключают понятие «диплом государственного образца». Теперь вузы будут выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом. Но выдавать дипломы учебное заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованным Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.



За несоблюдение академической добродетели (использование плагиата) студенты будут нести больше ответственности. В частности, обнаружение плагиата, фабрикации или фальсификации в студенческих работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.



Вузы могут требовать у абитуриентов мотивационные письма.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее глава министерства образования Анна Новосад сообщила о намерении сократить количество высших учебных заведений.

— У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький, и к тому же стремительно падает последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов. Также надо оптимизировать на них расходы, — сообщила Новосад в интервью РБК-Украина.

Министр считает, что государственное финансирование должно осуществляться «по результатам деятельности», а не после набора студентов.

Анна Новосад добавила, что на высшие учебные заведения и колледжи государство тратит около 19 миллиардов гривен ежегодно.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.