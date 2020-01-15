Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на огромные премии отдельным министрам и государственным чиновникам.

«Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране — на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, являются абсолютно открытыми», — написал премьер в своем телеграмм-канале.

Гончарук уверен, что разговоры о высоких зарплатах являются манипуляциями. По словам премьера, чтобы преодолеть коррупцию в Украине, необходимо выплачивать чиновникам достойную заработную плату.

«Министры — государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления — только так власть будет работать эффективно», — написал он.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что некоторые замминистры увольняются из-за низких зарплат.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен, тогда как за ноябрь – 56,6 тысячи гривен. Ее заместители получили – от 65,4 тысячи до 168 тысяч гривен, а государственный секретарь министерства – 60,3 тысячи гривен.