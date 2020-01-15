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«Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 января Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в сфере высшего образования.
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«Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 января Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в сфере высшего образования.