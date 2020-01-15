В Николаеве Центральным отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Мельникова Ирина Владимировна 1973 года рождения. 31 декабря 2019 года она вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

Приметы: на вид 46 лет, рост 165 — 170 см, среднего телосложения, волосы темные. Имеет расстройства здоровья. Может иметь неопрятный вид. Была одета в темную куртку, белую шапку, ботинки — валенки.