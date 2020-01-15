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В Николаеве Центральным отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Мельникова Ирина Владимировна 1973 года рождения. 31 декабря 2019 года она вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.
Приметы: на вид 46 лет, рост 165 — 170 см, среднего телосложения, волосы темные. Имеет расстройства здоровья. Может иметь неопрятный вид. Была одета в темную куртку, белую шапку, ботинки — валенки.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01, 49-87-02, 093-858-38-38, 102, — сообщили в полиции.
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В Николаеве Центральным отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Мельникова Ирина Владимировна 1973 года рождения. 31 декабря 2019 года она вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.
Приметы: на вид 46 лет, рост 165 — 170 см, среднего телосложения, волосы темные. Имеет расстройства здоровья. Может иметь неопрятный вид. Была одета в темную куртку, белую шапку, ботинки — валенки.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01, 49-87-02, 093-858-38-38, 102, — сообщили в полиции.