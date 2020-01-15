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Сотрудники аппарата Арцизского горсовета Одесской области в ноябре-декабре 2019 года получили премии в размере от 8 до 38 тысяч гривен.
Об этом на сессии горсовета во вторник, 14 января, рассказал местный активист Павел Колосов, пишет Думская.
По его словам, вице-мэр Татьяна Макарова за ноябрь-декабрь получила премиальных на общую сумму 38 тысяч гривен, секретарь горсовета Диана Барсукова — 35 тысяч гривен.
Экономисту горсовета выплатили 19 тысяч гривен, главбуху — 28 тысяч гривен, специалисту по благоустройству — 9 тысяч гривен, некоторым другим специалистам — по 8 тысяч гривен.
За два месяца общая зарплата мэра города Владимира Михова составила всего 33 тысячи гривен, при этом его зам Макарова получила 68 тысяч гривен, секретарь горсовета — 67 тысяч гривен, главбух — 54 тысячи гривен.
Интересно, что в бюджете Арциза на 2020 год на содержание аппарата мэрии выделено 5 миллионов гривен. Весь бюджет развития города — 6 миллионов гривен.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в 2018 году выписал премий сотрудникам мэрии на 7,2 миллиона гривен.
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Сотрудники аппарата Арцизского горсовета Одесской области в ноябре-декабре 2019 года получили премии в размере от 8 до 38 тысяч гривен.
Об этом на сессии горсовета во вторник, 14 января, рассказал местный активист Павел Колосов, пишет Думская.
По его словам, вице-мэр Татьяна Макарова за ноябрь-декабрь получила премиальных на общую сумму 38 тысяч гривен, секретарь горсовета Диана Барсукова — 35 тысяч гривен.
Экономисту горсовета выплатили 19 тысяч гривен, главбуху — 28 тысяч гривен, специалисту по благоустройству — 9 тысяч гривен, некоторым другим специалистам — по 8 тысяч гривен.
За два месяца общая зарплата мэра города Владимира Михова составила всего 33 тысячи гривен, при этом его зам Макарова получила 68 тысяч гривен, секретарь горсовета — 67 тысяч гривен, главбух — 54 тысячи гривен.
Интересно, что в бюджете Арциза на 2020 год на содержание аппарата мэрии выделено 5 миллионов гривен. Весь бюджет развития города — 6 миллионов гривен.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в 2018 году выписал премий сотрудникам мэрии на 7,2 миллиона гривен.