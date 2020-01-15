Сегодня ночью, 15 января, в Николаеве полицейские задержали 41-летнего мужчину, который сливал топливо из тепловоза ПАО «Укрзалізниця» в автомобиль со специально оборудованной бочкой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что мужчину задержали следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области совместно с работниками Управления патрульной полиции в Николаевской области во время перекачки топлива.

Полицейские установили, что местный житель вместе с машинистом сливали топливо из поезда, с помощью специального оборудования (помпа, шланги).

Во время осмотра автомобиля мужчины правоохранители обнаружили емкость для хранения дизеля и более тонны похищенного горючего, которое он слил.

— Предварительно по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 УК Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений, связанных с похищением имущества ПАО «Укрзалізниця». Сумма нанесенного ущерба устанавливается, после чего будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений совместно с работниками Управления СБУ в Николаевской области поймали двух злоумышленников, которые сливали топливо с тепловозов ПАО «Укрзалізниця».