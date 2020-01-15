Государственная налоговая служба Украины проведет проверку руководителей всех территориальных органов и центрального аппарата.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Соответствующее решение было принято после того, как руководство одесской налоговой заподозрили во взяточничестве. В связи с этим налоговая проведет ведомственную проверку в одесском управлении ГНС.

— По результатам ведомственной проверки ожидается ... Повторная проверка добродетели руководителей территориальных органов и Центрального аппарата ГНС Украины, — сказано в сообщении.

Провести проверку всех территориальных органов налоговой голове ГНС поручил и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

— Во-вторых, провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата. А также в двухнедельный срок разработать и подать КМУ план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - сообщил Гончарук.

Напомним, что в рамках запланированной на следующий год налоговой реформы в Украине могут снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты.