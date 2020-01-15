В 2019 году грузооборот «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, составил 8,637 миллионов тонн.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

В структуре грузооборота зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 миллионов тонн или 69 % от общего объёма, навалочные – 1,7 миллион тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тысячи тонн (8,9 %), наливные – 204, 7 тысячи тонн (2,4 %). Всего за отчетный период на причалах предприятия было обработано 410 судов (в 2018 году 335).

— Для порта – 8,637 миллионов тонн грузооборота – это абсолютный рекорд. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 млн тонн или 48%. На результат повлияло два фактора. Во-первых, при поддержке акционера мы реализовали несколько инвестиционных проектов, направленных на увеличение скорости обслуживания клиентов. Мы не просто увеличили скорость погрузочно-разгрузочного процесса, мы откорректировали весь производственный процесс, поправили технологию работы в порту и логистику. Второй, важный фактор – были сделаны достаточно удачные управленческие решения. Это касается инвестиций, производства, кадров, сбыта и маркетинга. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что именно слаженная работа всего коллектива дала эффект. Нам удалось поменять философию бизнеса, его ценности. Мы поставили клиента – во главе угла. И это дало результаты. Начался год и каждый день мы видим новые запросы от компаний, которые хотят с нами работать, – сказал начальник порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В 2019 году порт «Ника-Тера» реализовал 2 инвестиционных проекта, направленных для увеличения грузооборота наливных грузов:

- Завершение строительства и запуск второй очереди маслоперевалочного комплекса мощностью 30 тысяч тонн единовременного хранения. Благодаря новой очереди мощность перевалки Грузового района №4 достигла 600 тыс. тонн в год, а объём единовременного хранения наливных грузов достиг 63,4 тысяч м3.

- Строительство и сдача в эксплуатацию новой линии трубопровода отгрузки наливных грузов на танкер. Диаметр труб, по которой прокачиваются наливные грузы увеличен до 400 мм, а максимальная производительность погрузки составляет 1000 тонн в час;

Реализация этих двух проектов привела к тому, что по сравнению с 2018 годом перевалка масла в порту «Ника-Тера» увеличилась более, чем в два раза.

Также, для оптимизации логистики на предприятии, увеличения качества и скорости погрузочно-разгрузочного процесса в 2019 году порт инвестировал в парк спецтехники. Например, в порту начали работать новый перегружатель фирмы «Sennebogen», работать мобильный автоматический опрокидыватель, оборудованный собственным шасси, что позволяет разгружать грузы из автотранспорта в любой точке порта у нужного напольного склада.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

ООО «МСП Ника-Тера» (Николаев, Украина) – современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF. В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева», что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая с 2011 по 2018 год инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиарда гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.

В 2018 году терминал принял 335 судов, перегрузив 5,84 млн тонн грузов, что на 40% больше, чем в 2017 году.

Общая численность работников предприятия составляет около 1300 человек.

«Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.

Напомним, что в 2019 году «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, достиг максимального за всю историю порта показателя грузооборота.