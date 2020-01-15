Западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Twitter.

— Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию, - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что «качество и консенсус важнее, чем скорость».

В посольстве Канады также заявили, что обеспокоены ограничением демоктратических процессов данным законопроектом и призвали согласовать его с принципами Евросоюза.

— Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами ЕС, - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, 13 декабря прошлого года президент Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие «район»; ввести «округ» и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.