|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Бывший заместитель начальника филиала «Дельта-Лоцман», николаевец Дмитрий Гончарук вошел в состав Наблюдательного совета Администрации морских портов Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.
Дмитрий Гончарук назначен Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 28 декабря 2019 года.
11 января государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» подписало договоры с новыми членами Набсовета - представителями государства Андреем Гайдуцким и Дмитрием Гончаруком.
Указывается, что Дмитрий Гончарук более 10 лет занимал руководящие должности на предприятиях государственного и частного сектора, в том числе и морской отрасли. Имеет экспертизу в повышении эффективности управления активами и операционной деятельности. Дмитрий Гончарук занимал должность заместителя начальника филиала «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины» по техническим вопросам до 2017 года.
Дмитрий Гончарук и Андрей Гайдуцкий заменят в Наблюдательном советее Дмитрия Баринова и Тараса Троицкого, полномочия которых были прекращены согласно Приказу Министерства инфраструктуры от 28 декабря.
Наблюдательный совет ГП «АМПУ» был создан в феврале 2019 года. Сейчас в его состав входят три независимых члена, а именно Патрик Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгия), Вольфганг Хуртиенне (Wolfgang Hurtienne, Германия), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нидерланды), а также три представителя государства — исполнительный директор Офиса реформ КМУ Антон Ященко, и новоизбранные представители Андрей Гайдуцкий и Дмитрий Гончарук.
Согласно уставу ГП «АМПУ» и Положения Министерства инфраструктуры Украины о Наблюдательном совете ГП «АМПУ», Наблюдательный совет — это орган, который регулирует деятельность Председателя ГП «АМПУ», оценивает предложения по развитию предприятия в соответствии с действующим законодательством, контролирует финансово-хозяйственную деятельность ГП «АМПУ».
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Бывший заместитель начальника филиала «Дельта-Лоцман», николаевец Дмитрий Гончарук вошел в состав Наблюдательного совета Администрации морских портов Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.
Дмитрий Гончарук назначен Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 28 декабря 2019 года.
11 января государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» подписало договоры с новыми членами Набсовета - представителями государства Андреем Гайдуцким и Дмитрием Гончаруком.
Указывается, что Дмитрий Гончарук более 10 лет занимал руководящие должности на предприятиях государственного и частного сектора, в том числе и морской отрасли. Имеет экспертизу в повышении эффективности управления активами и операционной деятельности. Дмитрий Гончарук занимал должность заместителя начальника филиала «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины» по техническим вопросам до 2017 года.
Дмитрий Гончарук и Андрей Гайдуцкий заменят в Наблюдательном советее Дмитрия Баринова и Тараса Троицкого, полномочия которых были прекращены согласно Приказу Министерства инфраструктуры от 28 декабря.
Наблюдательный совет ГП «АМПУ» был создан в феврале 2019 года. Сейчас в его состав входят три независимых члена, а именно Патрик Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгия), Вольфганг Хуртиенне (Wolfgang Hurtienne, Германия), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нидерланды), а также три представителя государства — исполнительный директор Офиса реформ КМУ Антон Ященко, и новоизбранные представители Андрей Гайдуцкий и Дмитрий Гончарук.
Согласно уставу ГП «АМПУ» и Положения Министерства инфраструктуры Украины о Наблюдательном совете ГП «АМПУ», Наблюдательный совет — это орган, который регулирует деятельность Председателя ГП «АМПУ», оценивает предложения по развитию предприятия в соответствии с действующим законодательством, контролирует финансово-хозяйственную деятельность ГП «АМПУ».