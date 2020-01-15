Бывший заместитель начальника филиала «Дельта-Лоцман», николаевец Дмитрий Гончарук вошел в состав Наблюдательного совета Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.

Дмитрий Гончарук назначен Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 28 декабря 2019 года.

11 января государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» подписало договоры с новыми членами Набсовета - представителями государства Андреем Гайдуцким и Дмитрием Гончаруком.

Указывается, что Дмитрий Гончарук более 10 лет занимал руководящие должности на предприятиях государственного и частного сектора, в том числе и морской отрасли. Имеет экспертизу в повышении эффективности управления активами и операционной деятельности. Дмитрий Гончарук занимал должность заместителя начальника филиала «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины» по техническим вопросам до 2017 года.

Дмитрий Гончарук и Андрей Гайдуцкий заменят в Наблюдательном советее Дмитрия Баринова и Тараса Троицкого, полномочия которых были прекращены согласно Приказу Министерства инфраструктуры от 28 декабря.

Наблюдательный совет ГП «АМПУ» был создан в феврале 2019 года. Сейчас в его состав входят три независимых члена, а именно Патрик Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгия), Вольфганг Хуртиенне (Wolfgang Hurtienne, Германия), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нидерланды), а также три представителя государства — исполнительный директор Офиса реформ КМУ Антон Ященко, и новоизбранные представители Андрей Гайдуцкий и Дмитрий Гончарук.

Согласно уставу ГП «АМПУ» и Положения Министерства инфраструктуры Украины о Наблюдательном совете ГП «АМПУ», Наблюдательный совет — это орган, который регулирует деятельность Председателя ГП «АМПУ», оценивает предложения по развитию предприятия в соответствии с действующим законодательством, контролирует финансово-хозяйственную деятельность ГП «АМПУ».