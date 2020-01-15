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Кабинет министров допускает продажу до 50% «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування», «Укртранснафты», но отказался от приватизации «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Энергоатома».
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.
Правительство рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування» и «Укртранснафты» и 100% «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Энергоатома».
Сообщается, что после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.
Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.
Напомним, Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен ($520 миллионов).
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Кабинет министров допускает продажу до 50% «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування», «Укртранснафты», но отказался от приватизации «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Энергоатома».
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.
Правительство рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування» и «Укртранснафты» и 100% «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Энергоатома».
Сообщается, что после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.
Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.
Напомним, Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен ($520 миллионов).