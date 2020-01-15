Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Антикорсуде отмечают, что решение суда не содержит никаких ссылок на квалификацию действий, по которым решили внести сведения в ЕРДР.

Зато в заявлении о совершении уголовного преступления ставился вопрос о совершении экс-президентом и его окружением уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) денежных средств) Уголовного кодекса.

Как сообщил народный депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, суд удовлетворил заявление его фракции. Речь шла об обязательствах НАБУ провести расследование по факту незаконного захвата власти в Украине.

Кроме того, в заявлении, как сообщает Кузьмин, речь шла о разграблении средств госбюджета Украины и средств международной финансовой помощи представителями экс-президента США Барака Обамы в сговоре с Петром Порошенко.

— Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть в Украине, как и кем были украдены и выведены в оффшоры $100 млрд, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани, — написал он.

Депутат также выразил надежду, что в расследовании примут участие украинские, европейские и американские спецслужбы. Он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь следствию.

Напомним, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по факту возможной государственной измены за согласование Минских соглашений.

18 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.