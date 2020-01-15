В ЧАО «Николаевская ТЭЦ» объяснили, что большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019 года связаны с перерасчетом за ноябрь.

Об этом стало известно в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 15 января, - передает корреспондент НикВести.

Первый заместитель генерального директора ПАО «Николаевская ТЭЦ» Сергей Бородай рассказал, что в платежки за тепло, которые николаевцы получили за декабрь 2019 года, внесли перерасчет за ноябрь. По его словам, связано это с тем, что показания счетчиков у потребителей сняли 18 ноября, в то время как тепло в квартиры начало поступать 13 ноября, а так, как в ноябре было значительное понижение температуры, соответственно, эту разницу пересчитали и внесли в платежки за декабрь.

— Я хочу подчеркнуть, что у нас был очень теплый ноябрь. В связи с тем, что потребитель у нас показания счетчика мы принимаем с 18 по 25 число, дома начали включаться в этом году достаточно поздно, температурный режим станция набирала тоже достаточно долго и показания счетчика, которые мы получили в период с 18 по 25 число - вот эти остальные дни насчитали по-среднему. Если потребитель отчитался у нас 18 числа, а тепло было подано, скажем, 13 числа, то 5 дней он потреблял и среднее значение мы досчитали до конца месяца. В этот период температура уже снижалась - потребление было реально больше. Когда мы в декабре получили реальные показания счетчика, то мы, соответственно, сделали перерасчет и выставили то недосчитанное потребление в ноябре, уже в декабре, - сообщил Сергей Бородай.

Также Сергей Бородай рассказал, что на сегодняшний день тариф на тепло для николаевцев составляет 1524,04 грн/Гкал.

— Тарифы для ТЭЦ были изменены с 1 января 2019 года. Выросли она на 20,4 % по сравнению с теми тарифами, который действовали в 2018 году. Тариф на данный момент составляет 1524,04 грн/Гкал, а был 1265,37 грн/Гкал. Соответственно ТЭЦ выставляет все платежки согласно утвержденному тарифу по показаниям счетчиков, которые установлены у нас на домах - по всем домам есть учет, - сказали Сергей Бородай.

Также он добавил, что в ноябре-декабре 2019 года начисления предприятия составили всего 96 миллионов гривен, в то время как в 2018 году за аналогичный период начисления составили 104 миллиона гривен.

— Хочу еще подчеркнуть, если сравнивать начисления ноября-декабря 2018 года и ноября-декабря 2019 года, то по Николаевской ТЭЦ в 2018 году начисления составили 104 миллиона гривен, а по 2019 году всего 96 миллионов. Поэтому никакого увеличения ни тарифов, ни начислений не произошло. Произошло уменьшение начислений, если сравнивать два месяца. Просто в связи с тем, что был такой аномально теплый ноябрь, у нас получилась такая картина. Если люди посмотрят по начислениям своих двух месяцев, то они, соответственно, увидят эту разницу, - сказал Сергей Бородай.

Стоит отметить, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жалуются на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года.

В частности, Лилия Онилова пишет, что платежка за теплоэнергию в ее квартире, площадью 36 м², по адресу: улица 28 Армии 12-А, от «Николаевской ТЭЦ» составила тысячу гривен.

— Прошу дать разъяснения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Пришла платежка за декабрь, в которой в графе «стоимость» указана сумма - 1038.49 гривен. Адрес: улица 28 Армии 12-А. Площадь квартиры 36 м². Очень интересно, каким образом вы считаете, кому сколько платить? Какая цена за м²? Хотим объяснений! Расскажите, как проходит расчет, - пишет девушка.

Также девушка возмутилась тем, что жителям Николаева от ТЭЦ приходят платежки с абсолютно разными суммами: «Почему у всех разные цифры по городу? У каждого дома свои расценки или как? Жары в квартире не было! Если бы было и возмущений не было б! А так, ещё и кондиционер включали! Долг по отоплению отсутствует».

Помимо этого, жительница Николаева Анна Нико пишет, что платежка за тепло в ее квартире по адресу: Молодогвардейская 53-а, составила 1523 гривны.

— Прошу дать разъяснения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Пришла платежка за декабрь, в графе «стоимость» указано - 1524.04 гривен. Вопрос: что это за цифра и какая реальная стоимость квадратного метра? Молодогвардейская 53-а. Долг по отоплению отсутствует, - написала девушка.

Еще одна жительница Николаева, Анна Сова пишет, что ее платежка за декабрь за двухкомнатную квартиру составила 1680 гривен.

— Я только что свою достала из ящика и офигела, мягко говоря. У меня 1680, за двушку, долгов нет, морозов не было, газ не дорожал. Что происходит? Рюмина, 15, - пишет она.

Напомним, Николаевского городского голову Александра Сенкевича удивили большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019.