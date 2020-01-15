Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже в следующем отопительном сезоне повысит тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской ТЭЦ» для населения.

Об этом стало известно в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 15 января, - передает корреспондент НикВести.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что данный тариф, повышенный на 30%, будет действовать в 2020-2021.

В частности, он привел в пример ряд украинских городов, где городским властям удалось снизить, отметив, что эта разница будет компенсирована из местных бюджетов.

— С января нового года начали делать новый тариф. Еще в октябре мы подали на утверждение нового тарифа с учетом дешевого газа ноября-декабря. И вчера этот тариф был принят, единственное, что мы не можем его еще использовать потому что есть ряд процедур. Тариф изначально по теплу -20% убытка. Они государственное предприятия, я - коммунальное. Теоретически вы, как депутаты городского совета, имеете право принять решение о перерасчете, но тогда вы должны гарантировать за счет чего будет этот перерасчет. Те города, которые пересчитали благополучно тариф, рассказываю аналитику: Харьков – 733 миллиона финпомощи от города, Днепр – 320 миллионов, Винница – 287 миллионов, Львов – 232, возьмем маленький городок Хмельницкий – 159 миллионов финпомощи. Если бы тарифы этих предприятий были экономически обоснованы, то никаких проблем и нужды в помощи не было. Кременчуг – 62 миллиона, при тарифе 1949, у них уже действующий тариф на 30% больше, чем наш действующий. Это все возможно, но необходим источник финансирования и тарифообразование, - заявил Николай Логвинов.

Напомним, ранее в ЧАО «Николаевская ТЭЦ» объяснили, что большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019 года связаны с перерасчетом за ноябрь.