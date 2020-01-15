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В Украине 15 января началась регистрация на нынешнюю сертификацию учителей начальных классов. Подать документы можно будет до 31 января.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Как и в прошлом году, в пилотной сертификации 2020 года могут принять участие только учителя начальных классов. В этом году пройти ее смогут до 2 тысяч педагогов.
Как сообщается, сертификация 2020 года пройдет по новому порядку. Первым этапом будет независимое тестирование — «ВНО для учителей». Следующим — самооценивание участникам сертификации собственного педагогического мастерства. Последним этапом станет изучение экспертами практического опыта работы участников сертификации.
— Одним из важных нынешних различий по сравнению с пилотной сертификацией 2019 года станет отсеивание участников после каждого из этапов: к каждому последующему будут переходить те участники, которые успешно прошли предварительный. Также как и раньше, педагог может добровольно отказаться от сертификации на любом ее этапе, - сообщают в Минобразования.
Определять результаты сертификации будет специально созданная экспертная комиссия при МОН. В ведомстве отметили, что учителя будут участвовать в проектах на добровольной основе.
Напомним, что Министерство образования и науки подготовило реформу оплаты труда педагогов, внедрение которой потребует от государства 25 миллиардов гривен в 2020 году.
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В Украине 15 января началась регистрация на нынешнюю сертификацию учителей начальных классов. Подать документы можно будет до 31 января.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Как и в прошлом году, в пилотной сертификации 2020 года могут принять участие только учителя начальных классов. В этом году пройти ее смогут до 2 тысяч педагогов.
Как сообщается, сертификация 2020 года пройдет по новому порядку. Первым этапом будет независимое тестирование — «ВНО для учителей». Следующим — самооценивание участникам сертификации собственного педагогического мастерства. Последним этапом станет изучение экспертами практического опыта работы участников сертификации.
— Одним из важных нынешних различий по сравнению с пилотной сертификацией 2019 года станет отсеивание участников после каждого из этапов: к каждому последующему будут переходить те участники, которые успешно прошли предварительный. Также как и раньше, педагог может добровольно отказаться от сертификации на любом ее этапе, - сообщают в Минобразования.
Определять результаты сертификации будет специально созданная экспертная комиссия при МОН. В ведомстве отметили, что учителя будут участвовать в проектах на добровольной основе.
Напомним, что Министерство образования и науки подготовило реформу оплаты труда педагогов, внедрение которой потребует от государства 25 миллиардов гривен в 2020 году.