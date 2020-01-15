Ранее Александр Коваленко работал на должности заместителя начальника управления - начальника отдела защиты и безопасности управления служебной этики, защиты и безопасности Главного управления собственной безопасности Государственной фискальной службы в Харьковской области.

Согласно поданной им декларации, за 2018 год он заработал в общей сложности 138 тысяч 529 гривен, из которых 134 тысячи 785 гривен в Главном управлении ГФС в Харьковской области и 3 тысячи 744 гривны в Главном управлении ГФС в Донецкой области. Его супруга за год смогла заработать 267 тысяч 921 гривну.

В декларации также указывается, что с 2005 года Александр Коваленко арендует квартиру в Киеве площадью 37 квадратных метров. У его жены Виталии Поляковой есть два нежилых помещения в городе Ирпень, два земельных участках в Броварском районе, дом и участок в селе Черногородка Макаровского района Киевской области, а также недостроенный дом площадью 360 квадратных метров в этом же селе.

Александр Коваленко также владеет автомобилем Smart Forfour 2005 года выпуска стоимостью в 98 тысяч 632 гривны.

Напомним, Кабинет Министров Украины в пятницу, 15 ноября, согласовал кандидатуру Татьяны Стахевич на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.