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Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло актуальность.
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
— Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают, - написал Алексей Гончарук.
Он добавил, что ранее в правительстве провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.
В общей сложности, правительство пока создало 264 вспомогательных органа, отметил Премьер-министр.
Напомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
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Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло актуальность.
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
— Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают, - написал Алексей Гончарук.
Он добавил, что ранее в правительстве провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.
В общей сложности, правительство пока создало 264 вспомогательных органа, отметил Премьер-министр.
Напомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.