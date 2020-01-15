Государственный концерн Укроборонпром начал продавать свое списанное имущество через электронную площадку Prozorro.Продажи.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Там отметили, что в целом объявили 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн ($2,6 млн). Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном предприятия Укроборонпрома убдут продавать списанные автомобили, автобусы и металлолом.

Информацию о торгах и лоты разместили на официальном сайте концерна. Туда же интегрировали интерфейс электронной площадки Prozorro.Продажи.

— Мы постоянно сотрудничаем с Prozorro и консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото, - сообщила директор департамента закупок концерна Надежда Бегун.

В дальнейшем Укроборонпром планирует также выставлять на площадку Prozorro имущество, которое сдает в аренду. Это предусматривает новый соответствующий закон, который должен заработать со следующего месяца.

Напомним, что Кабинет министров принял постановление об отчуждении государственного имущества, которое обязывает (а не разрешает) продавать подлежащее списанию государственное имущество через систему «Prozorro.Продажи».