Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по результатам встреч украинской делегации с руководством НАТО.

— Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставках — это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО, — говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что таким образом Украина сможет «полноценно интегрироваться в систему закупок альянса, а украинские производители — участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам».

Также сообщается, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системы закупок, которую использует

— Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции, — пояснила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обретение членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Евросоюзе остается приоритетом для Украины.