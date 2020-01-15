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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по результатам встреч украинской делегации с руководством НАТО.
— Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставках — это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО, — говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что таким образом Украина сможет «полноценно интегрироваться в систему закупок альянса, а украинские производители — участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам».
Также сообщается, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системы закупок, которую использует NSPA.
— Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции, — пояснила она.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обретение членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Евросоюзе остается приоритетом для Украины.
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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по результатам встреч украинской делегации с руководством НАТО.
— Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставках — это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО, — говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что таким образом Украина сможет «полноценно интегрироваться в систему закупок альянса, а украинские производители — участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам».
Также сообщается, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системы закупок, которую использует NSPA.
— Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции, — пояснила она.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обретение членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Евросоюзе остается приоритетом для Украины.