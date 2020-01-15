Об этом сообщает Bloomberg.

— Европа должна выбрать правильный путь и вернуться к ядерной сделке. Я не знаю, что думает господин Джонсон, когда говорит, что вместо ядерной сделки мы должны реализовать план Трампа. Кроме нарушения международных контрактов, что еще сделал Трамп?, — отметил Рухани.

Он призвал вернуться к ядерной сделке 2015 года. Также выступая на заседании кабинета министров, Рухани сказал, что шаги, сделанные Тегераном для сокращения соблюдения старого соглашения является ответом на отказ США от ядерного соглашения и повторное введение санкций против Ирана.

Ранее 8 мая 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе и восстановят санкции против Ирана. 5 ноября эти санкции вступили в силу. Иран назвал выход США из ядерной программы «незаконным».

Напомним, 8 января 2020 года в ответ на ракетную атаку Ирана по американским военным объектам в Ираке США объявило о новых мощные экономические санкциях против Ирана.

Трамп призвал своих европейских коллег «выйти из остатков» иранской ядерной сделки 2015 года, которая «и без того скоро потеряет силу» и призвал заключить с Ираном новое соглашение, «которое сделает мир более безопасным и более мирным местом».

Идею о новом ядерном соглашении 15 января поддержал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это предложение прозвучало после того, как Великобритания, Франция и Германия объявили о введении в действие формального механизма разрешения споров в рамках иранского ядерного соглашения, подписанного в июле 2015 года.