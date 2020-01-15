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Правительство Российской Федерации подало в отставку после сегодняшнего послания Владимира Путина парламенту РФ.
Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию, передаёт Медуза.
Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
— В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, — рассказал Дмитрий Медведев.
В ответ на это Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.
Напомним, что западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.
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Правительство Российской Федерации подало в отставку после сегодняшнего послания Владимира Путина парламенту РФ.
Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию, передаёт Медуза.
Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
— В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, — рассказал Дмитрий Медведев.
В ответ на это Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.
Напомним, что западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.