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В Николаеве депутаты городского совета раскритиковали большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019 года.
Об этом стало известно в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 15 января, - передает корреспондент НикВести.
Как сообщалось, что первый заместитель генерального директора ПАО «Николаевская ТЭЦ» Сергей Бородай рассказал, что в платежки за тепло, которые николаевцы получили за декабрь 2019 года, внесли перерасчет за ноябрь. По его словам, связано это с тем, что показания счетчиков у потребителей сняли 18 ноября, в то время как тепло в квартиры начало поступать 13 ноября, а так как в ноябре было значительное понижение температуры, соответственно, эту разницу пересчитали и внесли в платежки за декабрь.
Глава транспортной комиссии в Николаевском городском совете Владимир Евтушенко заявил, что он как депутат «воспринимает все проклятия» от жителей города из-за работы директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова.
— Николай Григорьевич, ты знаешь, чем отличается моя работа депутата от твоей. Тем что я всё это слышу. И все проклятия на твою работу я воспринимаю. Приходит человек и говорит, что тепла нет, а платёжки принесли, - отметил Владимир Евтушенко.
Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков рассказал, что этот тариф - экономически обоснованный, но неподъемный для горожан и большие платежки могут привести к массовым отключениям и неуплате по счетам.
— Я понимаю вас, вы насчитали, вам НКРЭКУ установило и слава богу - экономически обоснованный тариф. Но даже те тарифы, которые сейчас есть, они неподъемные, а эти неподъемные будут вообще. Кому ваша продукция будет нужна? Будут массовые отключения и неплатежи, - рассказал Сергей Исаков.
Депутат Николаевского городского совета, заместителем директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» по стратегическому развитию предприятия Игорь Копейка согласился с коллегой-депутатом и добавил, что люди готовы «отрезаться и сидеть в холоде» но не платить такие больше суммы за тепло.
— Я готов поддержать Исакова. Люди готовы вообще отрезаться и сидеть в холоде, чтобы только не платить такие суммы за тепло. Потому что нечем платить, - заявил Игорь Копейка.
Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в свою очередь заявил, что нынешний тариф фактического начисления меньше, чем был в декабре 2018 года.
— Тарифы от фактического начисления меньше, чем в прошлом декабре - это первое. Второе, дело не в тарифе - дело в потерях тепла в доме, - подытожил Николай Логвинов.
Он добавил, что потеря тепла на самом предприятии учтены в тарифе.
Напомним, Николаевского городского голову Александра Сенкевича удивили большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019.
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В Николаеве депутаты городского совета раскритиковали большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019 года.
Об этом стало известно в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 15 января, - передает корреспондент НикВести.
Как сообщалось, что первый заместитель генерального директора ПАО «Николаевская ТЭЦ» Сергей Бородай рассказал, что в платежки за тепло, которые николаевцы получили за декабрь 2019 года, внесли перерасчет за ноябрь. По его словам, связано это с тем, что показания счетчиков у потребителей сняли 18 ноября, в то время как тепло в квартиры начало поступать 13 ноября, а так как в ноябре было значительное понижение температуры, соответственно, эту разницу пересчитали и внесли в платежки за декабрь.
Глава транспортной комиссии в Николаевском городском совете Владимир Евтушенко заявил, что он как депутат «воспринимает все проклятия» от жителей города из-за работы директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова.
— Николай Григорьевич, ты знаешь, чем отличается моя работа депутата от твоей. Тем что я всё это слышу. И все проклятия на твою работу я воспринимаю. Приходит человек и говорит, что тепла нет, а платёжки принесли, - отметил Владимир Евтушенко.
Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков рассказал, что этот тариф - экономически обоснованный, но неподъемный для горожан и большие платежки могут привести к массовым отключениям и неуплате по счетам.
— Я понимаю вас, вы насчитали, вам НКРЭКУ установило и слава богу - экономически обоснованный тариф. Но даже те тарифы, которые сейчас есть, они неподъемные, а эти неподъемные будут вообще. Кому ваша продукция будет нужна? Будут массовые отключения и неплатежи, - рассказал Сергей Исаков.
Депутат Николаевского городского совета, заместителем директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» по стратегическому развитию предприятия Игорь Копейка согласился с коллегой-депутатом и добавил, что люди готовы «отрезаться и сидеть в холоде» но не платить такие больше суммы за тепло.
— Я готов поддержать Исакова. Люди готовы вообще отрезаться и сидеть в холоде, чтобы только не платить такие суммы за тепло. Потому что нечем платить, - заявил Игорь Копейка.
Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в свою очередь заявил, что нынешний тариф фактического начисления меньше, чем был в декабре 2018 года.
— Тарифы от фактического начисления меньше, чем в прошлом декабре - это первое. Второе, дело не в тарифе - дело в потерях тепла в доме, - подытожил Николай Логвинов.
Он добавил, что потеря тепла на самом предприятии учтены в тарифе.
Напомним, Николаевского городского голову Александра Сенкевича удивили большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019.