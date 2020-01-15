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Государственный концерн «Укроборонпром» после проведения аудита выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара).
Об этом сообщил заместитель генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в Facebook.
Главный редактор Delo.ua Андрей Лохматов в своем посте в Facebook задался вопросом, зачем государство снова вносит в список госпредприятий, запрещенных к приватизации, завод, «от которого остались ржавые стапеля, пустые цехи, несчастные несколько сотен работников, вечные долги по зарплате и беспробудная тоска от созерцания на это все».
- Завод не будет отдан на приватизацию при всем желании конкурентов и тех, кто довел его до такого состояния. Важно, что завод продолжает оказывать услуги по ремонту для нужд Министерства обороны Украины, выполняет контракты и все еще выполняет часть своих функций, — заявил Мустафа Найем.
Однако, при этом он отметил, что у концерна есть понимание, что в нынешнем виде и в таких масштабах содержание завода нецелесообразно.
- Поэтому после проведения окончательного аудита и утверждения планов, большая часть территории завода и его имущества будет выставлена на продажу через Фонд госимущества, — заявил Мустафа Найем.
Напомним, как ранее сообщалось, в среду, 15 января, Кабинет министров Украины утвердил перечень стратегических государственных предприятий, которые нельзя приватизировать.
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Государственный концерн «Укроборонпром» после проведения аудита выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара).
Об этом сообщил заместитель генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в Facebook.
Главный редактор Delo.ua Андрей Лохматов в своем посте в Facebook задался вопросом, зачем государство снова вносит в список госпредприятий, запрещенных к приватизации, завод, «от которого остались ржавые стапеля, пустые цехи, несчастные несколько сотен работников, вечные долги по зарплате и беспробудная тоска от созерцания на это все».
- Завод не будет отдан на приватизацию при всем желании конкурентов и тех, кто довел его до такого состояния. Важно, что завод продолжает оказывать услуги по ремонту для нужд Министерства обороны Украины, выполняет контракты и все еще выполняет часть своих функций, — заявил Мустафа Найем.
Однако, при этом он отметил, что у концерна есть понимание, что в нынешнем виде и в таких масштабах содержание завода нецелесообразно.
- Поэтому после проведения окончательного аудита и утверждения планов, большая часть территории завода и его имущества будет выставлена на продажу через Фонд госимущества, — заявил Мустафа Найем.
Напомним, как ранее сообщалось, в среду, 15 января, Кабинет министров Украины утвердил перечень стратегических государственных предприятий, которые нельзя приватизировать.