Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам мэра, в Николаев приезжали многие политики, министры, а также президенты, которые всегда с сожалением говорили о том, что в городе фактически прекратила существование отрасль судостроения и обещали сделать все возможное для ее возрождения. И вот когда, как пишет мэр, инвесторы, которые приобрели завод «Океан» и начали работу над восстановлением его работы, государство в лице Офиса Генерального прокурора «нанесло удар» и арестовало все имущество предприятия.

Как отмечает Александр Сенкевич, такие действия со стороны государства наносят как экономические вред заводу, так и портят репутацию страны перед зарубежными заказчиками и инвесторами.

— Что же происходит в то же время? Люди на свой страх и риск покупают предприятие с кучей многолетних долгов и проблем, в короткие сроки решают их, и, наконец, запускают завод в работу, возвращают людей на предприятие, получают и выполняют заказы - как внутренние, так и внешние, а это - деньги, которые также в форме налогов начинают поступать в бюджеты. Мы, вдохновленные такими новостями, на встречах с нашими европейскими партнерами только недавно говорили на примере Судостроительного завода «Океан», что у нас началось возрождение судостроительной отрасли, и что с нами можно и нужно работать. Но тут же получаем такой удар - и не от какой-то там государства-агрессора, а от своей же страны, постановил арестовать завод, фактически, вновь останавливает его работу, срывает все начатые многомиллионные проекты, и, что не менее важно, наносит большой ущерб репутации и имиджа перед зарубежными партнерами, клиентами и заказчиками как предприятия, так и всей страны, – отметил Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что правоохранители даже не дали никаких пояснений владельцам завода.

— Получается, что один государственный рука говорит - делайте все, чтобы бизнес работал и рос, а вторая параллельно делает все, чтобы этот бизнес уничтожить, обращаясь хуже врага. Как можно работать и что-то делать в таких условиях? Понятно, что у правоохранительных органов могут возникать вопросы к любому и каждый день, но, насколько мне известно, на эти вопросы Генпрокуратура даже не позволила дать ответы владельцам завода. Необходимо ли было в этих условиях идти в суд принимать решение об аресте имущества предприятия, это в интересах государства - уничтожать таким образом растущий бизнес? – отметил он.

Мэр также призвал руководство станы не мешать людям, которые приносят государству деньги.

— Я только недавно встречался с работниками и руководством завода «Океан» и спрашивал их: «Чем вам помочь?», на что получил очень простую и короткий ответ: «Не надо нам помогать, просто не мешайте». Поэтому я передаю эти слова нашему руководству государства – Офису Генерального прокурора, СБУ и Офису Президента Украины - пожалуйста, не мешайте, не будь врагом бизнеса нашей страны, людям, которые приносят государству деньги, – призвал Александр Сенкевич.

В комментарии корреспонденту НикВести Александр Сенкевич также отметил, что из-за ареста имущества завода и фактической остановки его работы понесет убытки и сам Николаев, так как предприятие является крупным налогоплательщиком и наполняет городской бюджет.

— Я хочу сказать, что это не какой-то полумистический лозунг, или политические заявления. Меня, как городского голову, волнует вопрос наполнения бюджета города. Завод является плательщиком налогов и в том числе наполняет городской бюджет. 700 человек работает на заводе, получают зарплаты и нам нужно вспомнить, что огромную сумму долгов перед ними новое руководство погасило. Там самая минимальная сумма долга, мне кажется, составляла 40 тысяч гривен. Сегодня, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, провести расследование, арестовывается предприятие, которые является крупным налогоплательщиком, – отметил мэр.

Александр Сенкевич также пообещал встретится с николаевскими нардепами от партии «Слуга народа» и попросить их вмешаться в эту ситуацию.

— Я думаю, что приглашу к себе нардепов, округа которых пересекают город. Если они лоббисты нашего города, если они действительно переживают за судьбу нашего города и судьбу судостроения, то они должны включиться в этот процесс, разобраться в ней и прекратить этот беспредел, который сейчас твориться, – заявил Александр Сенкевич.

Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.