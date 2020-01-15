|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
В течение 5-9 октября 2020 года в Одессе проведут совместные учения между участниками из Украины и стран НАТО по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе «Нерушимая устойчивость – 2020».
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Как отмечается, совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.
— Цель – слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы, – уточнили в правительстве.
Отмечается, что в учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны – представители более 20 ведомств, а со стороны Альянса – представители центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам. Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.
— Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей, – добавили в Кабмине.
Это уже не первые совместные учения Украины и НАТО. В 2017 году украинские органы власти вместе с представителями НАТО отрабатывали взаимодействие по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.
Напомним, Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
В течение 5-9 октября 2020 года в Одессе проведут совместные учения между участниками из Украины и стран НАТО по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе «Нерушимая устойчивость – 2020».
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Как отмечается, совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.
— Цель – слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы, – уточнили в правительстве.
Отмечается, что в учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны – представители более 20 ведомств, а со стороны Альянса – представители центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам. Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.
— Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей, – добавили в Кабмине.
Это уже не первые совместные учения Украины и НАТО. В 2017 году украинские органы власти вместе с представителями НАТО отрабатывали взаимодействие по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.
Напомним, Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.