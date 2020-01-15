Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как отмечается, совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

— Цель – слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы, – уточнили в правительстве.

Отмечается, что в учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны – представители более 20 ведомств, а со стороны Альянса – представители центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам. Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.

— Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей, – добавили в Кабмине.

Это уже не первые совместные учения Украины и НАТО. В 2017 году украинские органы власти вместе с представителями НАТО отрабатывали взаимодействие по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.

Напомним, Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.