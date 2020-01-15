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Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал встретиться с николаевскими нардепами от партии «Слуга народа» и попросит их вмешаться в ситуацию с арестом имущества завода «Океан».
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
— Я думаю, что в ближайшее время приглашу к себе нардепов, округа которых пересекают город. Если они лоббисты нашего города, если они действительно переживают за судьбу нашего города и судьбу судостроения, то они должны включиться в этот процесс, разобраться в нем и прекратить этот беспредел, который сейчас творится, – заявил Александр Сенкевич.
Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».
Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».
Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал встретиться с николаевскими нардепами от партии «Слуга народа» и попросит их вмешаться в ситуацию с арестом имущества завода «Океан».
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
— Я думаю, что в ближайшее время приглашу к себе нардепов, округа которых пересекают город. Если они лоббисты нашего города, если они действительно переживают за судьбу нашего города и судьбу судостроения, то они должны включиться в этот процесс, разобраться в нем и прекратить этот беспредел, который сейчас творится, – заявил Александр Сенкевич.
Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».
Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».
Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».