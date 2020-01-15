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Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал, что законопроект №2691 об изменениях в Регламент парламента не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Как отметил Гончаренко, за это решение проголосовали часть народных депутатов из фракции «Слуга народа».
Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект №2691 внесли в парламент руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.
Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.
Также законопроектом определяется, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал, что законопроект №2691 об изменениях в Регламент парламента не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Как отметил Гончаренко, за это решение проголосовали часть народных депутатов из фракции «Слуга народа».
Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект №2691 внесли в парламент руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.
Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.
Также законопроектом определяется, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.