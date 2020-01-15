Украинская сторона не получила ответы на два запроса к Ирану с просьбой получить доступ к «черным ящикам» сбитого над Тегераном украинского самолета и о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что после информации от иранской стороны о том, что «черные ящики» настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ «КПИ» имени Сикорского.

— 15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал «черные ящики» и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь. Они (Иран – прим.) сейчас говорят, что их эксперт, как было обещано, 15 января, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому вчера нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к «черным ящикам» и решить вопрос о возможности их расшифровки нашими экспертами. Ответ пока не получен, - сказала она.

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательства в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и подобному.

Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» во Францию.

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран - Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.