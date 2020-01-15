С начала текущих суток, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь, рядом с Авдеевкой.

Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — вблизи с Светлодарском, два раза недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Новотошковское.

«Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в сообщении.

Напомним, во время обстрела 9 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб 23-летний старший солдат 28 отдельной механизированной бригады Николай Довженко.