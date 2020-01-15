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Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о военной помощи Украины со стороны Штатов в 2020 году.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Уточняется, что в 2020 году Украине планируется предоставить 698 миллионов долларов, среди которых 250 миллионов на оборонную и 448 — на экономическую часть.
По словам посла, приоритетом украинского министерства обороны является помощь на усиление флота.
Ельченко заявил, что Украине передадут в 2020 году еще три катера класса «Айленд», на которые будут установлено оборудование стоимостью 10 миллионов долларов на каждый.
Также Украина напрямую закупит ракетные комплексы «Джавелин».
«Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры», — пояснил Владимир Ельченко.
Напомним, в ноябре в состав Военно-морских сил Украины включили патрульные катера класса Island «Славянск» и «Старобельск», которые строились для береговой охраны США.
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Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о военной помощи Украины со стороны Штатов в 2020 году.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Уточняется, что в 2020 году Украине планируется предоставить 698 миллионов долларов, среди которых 250 миллионов на оборонную и 448 — на экономическую часть.
По словам посла, приоритетом украинского министерства обороны является помощь на усиление флота.
Ельченко заявил, что Украине передадут в 2020 году еще три катера класса «Айленд», на которые будут установлено оборудование стоимостью 10 миллионов долларов на каждый.
Также Украина напрямую закупит ракетные комплексы «Джавелин».
«Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры», — пояснил Владимир Ельченко.
Напомним, в ноябре в состав Военно-морских сил Украины включили патрульные катера класса Island «Славянск» и «Старобельск», которые строились для береговой охраны США.