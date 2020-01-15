Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о военной помощи Украины со стороны Штатов в 2020 году.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Уточняется, что в 2020 году Украине планируется предоставить 698 миллионов долларов, среди которых 250 миллионов на оборонную и 448 — на экономическую часть.

По словам посла, приоритетом украинского министерства обороны является помощь на усиление флота.

Ельченко заявил, что Украине передадут в 2020 году еще три катера класса «Айленд», на которые будут установлено оборудование стоимостью 10 миллионов долларов на каждый.

Также Украина напрямую закупит ракетные комплексы «Джавелин».

«Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры», — пояснил Владимир Ельченко.

Напомним, в ноябре в состав Военно-морских сил Украины включили патрульные катера класса Island «Славянск» и «Старобельск», которые строились для береговой охраны США.