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Сегодня, 15 января, Кабинет Министров на своем заседании утвердил Дорожную стратегию-2020, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, стратегия предусматривает ремонтно-строительные работы на дорогах Н-11 и Н-14.
«Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Клочке ремонты должны отойти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство», - сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 миллиардов гривен. Из них на дороги 31,5 миллиарда — это бюджетные средства, а 20,5 милларда — средства международных организаций.
По словам Алексея Гончарука, правительство спланирует за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.
Предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах: М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (через г. Винницу), Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, строительство южного обхода г. Днепра, Н-26 Чугуев — Меловое (через г. Старобельск), Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог), Н-03 Житомир — Черновцы.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что Николаев ничего не сделал для ремонта аварийного Варваровского моста.
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Сегодня, 15 января, Кабинет Министров на своем заседании утвердил Дорожную стратегию-2020, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, стратегия предусматривает ремонтно-строительные работы на дорогах Н-11 и Н-14.
«Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Клочке ремонты должны отойти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство», - сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 миллиардов гривен. Из них на дороги 31,5 миллиарда — это бюджетные средства, а 20,5 милларда — средства международных организаций.
По словам Алексея Гончарука, правительство спланирует за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.
Предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах: М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (через г. Винницу), Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, строительство южного обхода г. Днепра, Н-26 Чугуев — Меловое (через г. Старобельск), Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог), Н-03 Житомир — Черновцы.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что Николаев ничего не сделал для ремонта аварийного Варваровского моста.