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Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Представители австралийского правительства заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. В частности речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, по прогнозам, Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года. Правительство Австралии выделит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.
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Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Представители австралийского правительства заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. В частности речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, по прогнозам, Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года. Правительство Австралии выделит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.