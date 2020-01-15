Правительство Австралии отказалось от помощи Украины в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Представители австралийского правительства заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. В частности речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось, по прогнозам, Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года. Правительство Австралии выделит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.