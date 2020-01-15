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В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Установлено, что начальник таможенного поста совместно с заместителем при помощи посредника требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 5400 долларов США. За «вознаграждение» чиновники обещали беспрепятственное таможенное оформление в режиме «экспорт» живых овец.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в тень более 500 миллионов гривен ежемесячно.
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Установлено, что начальник таможенного поста совместно с заместителем при помощи посредника требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 5400 долларов США. За «вознаграждение» чиновники обещали беспрепятственное таможенное оформление в режиме «экспорт» живых овец.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в тень более 500 миллионов гривен ежемесячно.