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Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.
Об этом сообщает CNN.
Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.
«Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ранее мообщалось, что в США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.
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Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.
Об этом сообщает CNN.
Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.
«Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ранее мообщалось, что в США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.