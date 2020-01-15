Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Об этом сообщает CNN.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.

«Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее мообщалось, что в США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.