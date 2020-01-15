В сети появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук как будто написал заявление об увольнении. Опубликована также прослушка, где премьер признает, что не компетентен в экономических вопросах.

В опубликованной прослушке на канале в Youtube «Как обмануть президента» голоса похожи на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

Гончарук признается, что «полный профан в экономике», а также говорит, что у Президента Владимира Зеленского «туман в голове» и тот «примитивно» разбирается в экономических вопросах.

В анонимном канале в Telegram после появилось сообщение о заявлении Гончарука об отставке появилось. Автор ссылается на источник в Офисе президента.

Также позже появилась информация, что на заседании фракции партии «Слуга Народа» была попытка проголосовать недоверие премьеру Гончаруку. «ЗА» проголосовало чуть больше 10 человек, все из «орбиты» Игоря Коломойского. Эти депутаты после неудачного голосования покинули зал.

УП обратилась в пресс-службу Гончарука и попыталась связаться с Маркаровой. На сообщения нигде не отвечают. В Нацбанке также отказались от комментариев.

Напомним, сегодня, 15 января, правительство Российской Федерации подало в отставку после послания Владимира Путина парламенту РФ.