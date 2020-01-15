Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения.

Церемония подписания состоялась сегодня, 15 января, в Белом доме в Вашингтоне, передает РБК-Украина.

Как сообщил Дональд Трамп, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.

Дональд Трамп также отметил, что сделка между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами.

Напомним, президент США ранее сообщил о решении отложить запланированное повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 миллиардов.