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Папа Римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами (соответствует Министерству иностранных дел).
Женщину впервые назначили на высокий дипломатический пост в Ватикане, где доминируют мужчины, пишет Reuters.
В заявлении Ватикана говорится, что 66-летняя Ди Джованни будет курировать межгосударственные отношения в Государственном секретариате Ватикана, где она работает с 1993 года. Она является специалистом в области международного права и прав человека.
Ди Джованни подчеркнула, что ее назначение является «беспрецедентным».
Ватикан установил дипломатические отношения с более чем 180 странами.
Ранее сообщалось, что Ватикан готовится сформировать Национальный олимпийский комитет.
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Папа Римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами (соответствует Министерству иностранных дел).
Женщину впервые назначили на высокий дипломатический пост в Ватикане, где доминируют мужчины, пишет Reuters.
В заявлении Ватикана говорится, что 66-летняя Ди Джованни будет курировать межгосударственные отношения в Государственном секретариате Ватикана, где она работает с 1993 года. Она является специалистом в области международного права и прав человека.
Ди Джованни подчеркнула, что ее назначение является «беспрецедентным».
Ватикан установил дипломатические отношения с более чем 180 странами.
Ранее сообщалось, что Ватикан готовится сформировать Национальный олимпийский комитет.