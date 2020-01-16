Папа Римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами (соответствует Министерству иностранных дел).

Женщину впервые назначили на высокий дипломатический пост в Ватикане, где доминируют мужчины, пишет Reuters.

В заявлении Ватикана говорится, что 66-летняя Ди Джованни будет курировать межгосударственные отношения в Государственном секретариате Ватикана, где она работает с 1993 года. Она является специалистом в области международного права и прав человека.

Ди Джованни подчеркнула, что ее назначение является «беспрецедентным».

Ватикан установил дипломатические отношения с более чем 180 странами.

Ранее сообщалось, что Ватикан готовится сформировать Национальный олимпийский комитет.