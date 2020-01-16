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Представители Канады посетили место крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и вскоре займутся изучением обломков самолета.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.
Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.
— Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки, - сказал министр.
Напомним, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратился в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины.
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Представители Канады посетили место крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и вскоре займутся изучением обломков самолета.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.
Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.
— Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки, - сказал министр.
Напомним, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратился в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины.