Глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел сообщил, что рассмотрение дела импичмента президента Дональда Трампа по сути начнется 21 января.

Об этом он сказал во время выступления в Сенате, пишет Украинская правда.

Мич Макконел сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем 16 января.

После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США - по правилам, он принимает присягу у сенаторов и председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

— После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента - ред.) И направление своего юридического представителя. Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января - прим.) – заявил Мич Макконел.

Как сообщалось, вчера Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.