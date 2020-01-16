Замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что не принимала участия во встрече с Премьер-министром, фрагменты записи которой накануне попали в Сеть.

Об этом она написала в Facebook.

Как сообщалось ранее, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителей главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, решали\. что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике.

В описании ролика с названием «Как обмануть президента. Часть 1» было указано, что во встрече также принимала участие замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив, однако в этом фрагменте аудиозаписи голос, принадлижащий, как предполагается, ей, не звучит.

Женщина, чей голос авторы ролика приписывают Юлии Ковалив, говорит лишь несколько секунд в продолжении записи.

Сама Ковалив отрицает свое участие в этой встрече, а также отмечает, что голос на записи не принадлежит ей.

«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они проходили», — заявила Юлия Ковалив.

Напомним, на опубликованных записях якобы Гончарук называет себя «профаном в экономике», а Владимира Зеленского — человеком с «очень примитивным пониманием экономических процессов».