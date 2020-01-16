Первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году состоится сегодня в Минске.

Во время этого заседания, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика, пишет УНН.

Хайди Грау возглавит переговоры по реализации решений, достигнутых 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки». Тогда лидеры Украины, Германии, Франции и России поставили перед собой ряд конкретных задач с четкими сроками, чтобы ситуация на Донбассе была как можно скорее урегулирована.

В этот раз на повестке дня по-прежнему остаются вопросы безопасности. Участники «нормандского саммита» ранее рекомендовали объявить до конца декабря новое перемирие с целью достижения устойчивого бессрочного режима прекращения огня на Донбассе, однако боевики продолжают совершать обстрелы на Донбассе.