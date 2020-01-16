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Закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование вступает в силу сегодня, 16 января.
Об этом сообщает УНН.
Так, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, то есть, 16 января.
Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 404, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосования на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.
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Закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование вступает в силу сегодня, 16 января.
Об этом сообщает УНН.
Так, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, то есть, 16 января.
Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 404, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосования на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.