|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.85 грн
|26.9 грн
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш», передает Громадське.
Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
— Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась 3 часа, – отметил Давид Арахамия.
Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.
Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести «сигнальное» голосование по объявлению недоверия Алексею Гончаруку, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, «все голоса связаны с одной и той же группой».
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш», передает Громадське.
Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
— Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась 3 часа, – отметил Давид Арахамия.
Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.
Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести «сигнальное» голосование по объявлению недоверия Алексею Гончаруку, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, «все голоса связаны с одной и той же группой».
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.