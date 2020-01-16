Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести «сигнальное» голосование по объявлению недоверия Алексею Гончаруку, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, «все голоса связаны с одной и той же группой».

Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.