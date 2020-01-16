Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета по поводу реконструкции Соборной площади проводят из-за публикации украинского видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Шиповник.

Как известно, ранее Александр Сенкевич заявил, что обыски в Департаменте ЖКХ проводят из-за публикаций в интернете.

Мэр Николаева отметил, что Служба безопасности Украины проводила обыски в Департаменте ЖКХ из-за «огромного количества публикаций в интернете, в том числе и Анатолия Шария», относительно реконструкции Соборной площади. Он добавил, что надеется, что СБУ не выполняет политический заказ в этом деле, а действительно занимается госбезопасностью.

– Огромное количество публикаций в интернете, в том числе и Анатолия Шария, и по этому поводу приходили запросы, что вот была информация о том, что это в интернете и так далее. Я не знаю подследственность Службы безопасности Украины или другого правоохранительного органа, но я очень надеюсь, что СБУ выполняет не очередной политических заказ, а действительно занимается государственной безопасностью, в том числе экономической, и нам предъявят результаты своего расследования для публичного изучения, мы выйдем с ними на пресс-конференцию и они расскажут, что нашли и что видели, а не просто так, как на это реагируют средства массовой информации, – рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова рассказал, что по результатам обысков была изъята проектная документация по реконструкции Соборной площади, а у КП «Агентство развития Николаева» также попросили документы которые касаются проведения конкурса, на котором быд выбран подрядчик реконструкции.

— Мне известно, что обыски проходили на этапе департамента ЖКХ, изымалась документация, по которой работала проектная организация и все, что касается проектирования. И у «Агентства развития» попросили документы, там не было обысков, там была работа с документами, которые касаются проведения конкурса, на котором определился победитель, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Блогеры также пообщались с сотрудниками департамента ЖКХ Николаевского городского совета и попытались узнать, по какой причине тендер по реконструкции площади проводился дважды и почему фирма-подрядчик «БВК «Пик - Строй» повысила свое тендерное предложение с 81 до 88 миллионов гривен. Также выяснить причину подорожания работ блогеры попытались у заместителя Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Юрия Степанца. Однако никто из чиновников так и не дал ответа ни на один из поставленных вопросов.

В свою очередь сам Анатолий Шарий показала в видео смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй».

Напомним, 17 мая Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик - Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.