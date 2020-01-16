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Президент США Трамп использовал ураган как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на Президента Украины Зеленского.
Об этом сказал близкий соратник личного адвоката Дональда Трампа Лев Парнас, пишет «Европейская правда».
— Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену, - прим.), - рассказал Лев Парнас.
Напомним, что Трамп должен был приехать в Польшу в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны и 1 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Трамп отменил поездку, объяснив это тем, что на Флориду идет ураган. Вместо Трампа в Варшаву полетел вице-президент Майк Пенс, который и встретился с Зеленским. По словам Парнаса, Трамп уполномочил Пенса сказать Владимиру Зеленскому, что он должен сделать заявление о расследовании в отношении Джо Байдена, политического оппонента Трампа.
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Президент США Трамп использовал ураган как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на Президента Украины Зеленского.
Об этом сказал близкий соратник личного адвоката Дональда Трампа Лев Парнас, пишет «Европейская правда».
— Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену, - прим.), - рассказал Лев Парнас.
Напомним, что Трамп должен был приехать в Польшу в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны и 1 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Трамп отменил поездку, объяснив это тем, что на Флориду идет ураган. Вместо Трампа в Варшаву полетел вице-президент Майк Пенс, который и встретился с Зеленским. По словам Парнаса, Трамп уполномочил Пенса сказать Владимиру Зеленскому, что он должен сделать заявление о расследовании в отношении Джо Байдена, политического оппонента Трампа.