|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.9 грн
|26.95 грн
Фракция «Слуга народа» планирует вместе с народными депутатами других фракций доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
— Мы решили, сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, для того, чтобы найти компромиссную позицию по этому законопроекту. В том числе, поработать с ассоциацией городов, которая очень активное участие в этом принимала. А после того выносить его в зал, чтобы была достаточная поддержка, - сказал он.
Давид Арахамия также добавил, в законопроекте есть замечания относительно полномочий префектов.
— Я собрал своих замов, всех заместителей председателей фракций и председателя профильного комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко... Нам все равно потом нужно будет искать 300 голосов для того, чтобы закон по децентрализации прошел. Мы общались с коллегами в зале. Там есть замечания относительно полномочий префектов. Все остальное, более менее, всех устраивает, - заявил он.
Напомним, что 27 декабря правительство одобрило законопроект (о децентрализации). Предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Фракция «Слуга народа» планирует вместе с народными депутатами других фракций доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
— Мы решили, сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, для того, чтобы найти компромиссную позицию по этому законопроекту. В том числе, поработать с ассоциацией городов, которая очень активное участие в этом принимала. А после того выносить его в зал, чтобы была достаточная поддержка, - сказал он.
Давид Арахамия также добавил, в законопроекте есть замечания относительно полномочий префектов.
— Я собрал своих замов, всех заместителей председателей фракций и председателя профильного комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко... Нам все равно потом нужно будет искать 300 голосов для того, чтобы закон по децентрализации прошел. Мы общались с коллегами в зале. Там есть замечания относительно полномочий префектов. Все остальное, более менее, всех устраивает, - заявил он.
Напомним, что 27 декабря правительство одобрило законопроект (о децентрализации). Предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.