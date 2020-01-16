Фракция «Слуга народа» планирует вместе с народными депутатами других фракций доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

— Мы решили, сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, для того, чтобы найти компромиссную позицию по этому законопроекту. В том числе, поработать с ассоциацией городов, которая очень активное участие в этом принимала. А после того выносить его в зал, чтобы была достаточная поддержка, - сказал он.

Давид Арахамия также добавил, в законопроекте есть замечания относительно полномочий префектов.

— Я собрал своих замов, всех заместителей председателей фракций и председателя профильного комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко... Нам все равно потом нужно будет искать 300 голосов для того, чтобы закон по децентрализации прошел. Мы общались с коллегами в зале. Там есть замечания относительно полномочий префектов. Все остальное, более менее, всех устраивает, - заявил он.

Напомним, что 27 декабря правительство одобрило законопроект (о децентрализации). Предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.