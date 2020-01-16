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Государственная служба охраны открестилась от «слива» прослушки якобы с совещания премьер-министра Алексея Гончарука.
Об этом сообщила пресс-служба Управления госохраны.
— Информация о «сливе» аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности, - говорится в заявлении.
Там также отметили, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные государственные органы регулярно предпринимают технические мероприятия, направленные на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
Сам Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.
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Государственная служба охраны открестилась от «слива» прослушки якобы с совещания премьер-министра Алексея Гончарука.
Об этом сообщила пресс-служба Управления госохраны.
— Информация о «сливе» аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности, - говорится в заявлении.
Там также отметили, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные государственные органы регулярно предпринимают технические мероприятия, направленные на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
Сам Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.