Государственная служба охраны открестилась от «слива» прослушки якобы с совещания премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщила пресс-служба Управления госохраны.

— Информация о «сливе» аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности, - говорится в заявлении.

Там также отметили, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные государственные органы регулярно предпринимают технические мероприятия, направленные на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.

Сам Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.