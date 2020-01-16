Представители «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго» сегодня, 16 января, провели пресс-конференцию, чтобы объяснить николаевцам ситуацию вокруг высоких платежек за тепло в декабре 2019 года.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Пресс-конференция прошла в Николаевской ОГА при участии директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова, генерального директора «Николаевской ТЭЦ» Юрия Кишко, его заместителя Сергея Бородая, а также вице-мэра Николаев по вопросам энергоэффективности Александра Омельчука и вице-губернатора Валентина Гайдаржи.

Вначале мероприятия заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи рассказал, что в среду, 15 января, прошло совещание с участием губернатора Александра Стадника и городского головы Александра Сенкевича о ситуации с платежкам за тепло, которые жители Николаева получили за декабрь 2019 года.

Во время мероприятия било озвучено, что «Николаевская ТЭЦ» обслуживает 39 тысяч потребителей, а «Николаевоблтеплоэнерго» - 84,5 тысяч потребителей в Николаеве.

— Нам как власти не нравится та ситуация, которая сложилась в первую очередь с информацией общественности о той ситуации, которая связана с начислением за отопление по декабрю. Есть два предприятия примерно с одинаковым тарифом, но ситуация по начислению разнится. Второй вопрос: и пресса, и жители знают о том, что есть постановление Кабинета министров, которым рекомендовано теплоснабжающим организациям сделать перерасчет в связи с тем, что цена газа, заложенная в действующем тарифе и цена газа, который приобретают для выработки тепловой энергии, разнится более чем на 20 процентов. Мы не имеем права как власть вмешиваться в хозяйственную деятельность теплоснабжающих организаций, мы решили сегодня собраться, чтобы тепловики могли аргументировать свои действия по постановлению Кабмина и по начислениям за декабрь. Я знаю, что больше всего ажиотажа вызвали начисления за декабрь по Николаевской ТЭЦ, поэтому хочу, чтобы мы с вами услышали, почему произошли такие начисления, какие у них планы, - сказал Валентин Гайдаржи.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора «Николаевкой ТЭЦ» Сергей Бородай рассказал о том, каким образом предприятие производит расчет платежей за теплоэнергию. По его словам, начисления за декабрь и ноябрь прошлого года осуществлялись согласно действующему тарифу 1524 гривны за 1 гигакалорий, который действует для предприятия с 1 января 2019 года.

— В связи с тем, что отопительный сезон в этом году начался с 31 октября, станцию мы запускали с 1 ноября, а в сравнении с прошлым годом, отопительный сезон начинался 5 ноября, то есть 5 лишних дней у ноябре у нас было, то есть отопительный сезон у нас начался раньше. Достаточно теплым был ноябрь, особенно в начале месяца. Поэтому, когда наши потребители начали приносить нам отчеты, а они принимаются с 18 по 25 число каждого месяца, дома запускались неравномерно, но самое важное, что станция еще не в полном объеме работала, температура была низкой, и когда наши потребители пришли с показателями счетчика, то эти счетчики показали минимальное потребление за эти дни до момента сдачи отчета. Согласно правил, у нас расчетный период - календарный месяц, то есть, до 30 числа мы, согласно правил, по среднем согласно показателей счетчиков, должны были выставить и сформировать счет потребителю. Среднее значение было не соответствовало фактическому потреблению за той период, когда пришел отчет. То есть, после 18 ноября температура начала снижаться, мы посчитали по среднему одну сумму, а по фактическим показателям счетчика, которые мы получили уже в декабре, оказалось, что в ноябре реальное потребление нашими потребителями было большим. Но счета за ноябрь мы выставили меньшими. Сложилась ситуация, что в ноябре мы недосчитали реального потребления, того, что было фактически у наших потребителей. Поэтому, в декабре когда мы получили реальные показатели счетчиков, мы вынужденно сделали доначисление за ноябрь, и эта сумма у нас пошла в начисление в декабре, - рассказал Сергей Бородай.

Он добавил также, что если сравнить потребление тепла в ноябре - декабре 2019 года, с аналогичным периодом 2018 года, то оказывается, что несмотря на то, что с 1 января 2019 года тариф вырос на 20,4%, фактическое начисление за период составило она 8% меньше, чем в 2018 году.

— Если сравнивать два периода прошлого года, ноябрь и декабрь, и этого года за той же период, то несмотря на то, что тариф у нас с 1 января вырос на 20,4%, начисление фактически в этом отопительном сезоне (за указанный период, - прим.) составило на 8 процентом меньше, чем начисления за тот период. Начисление в этом сезоне было 96 миллионов гривен, а в прошлом - 104 миллиона гривен, - сказал Сергей Бородай.

Генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко отметил, что предпиятие проверило информацию по платежкам за декабрь и пришло к выводу, что там нет никаких ошибок.

— У одного потребителя, 16 числа они сдали свои показатели, а похолодание произошло немного позже, и поэтому счетчики насчитали, но мы не видели еще тех показателей. И снимались показатели со счетчика так же 16 числа, но в декабре, так же месяц, просто за это время произошло похолодание. И поэтому начисление, которое провели в первый раз было меньшим, чем второе по фактическому потреблению. Что касается потребления, информация проверена, она правильная, все платежки выставлены правильно. Что касается непонимания потребителя - ну, к сожалению, так произошло. Будем надеятся, что в дальнейшем такого не будет происходить. Очень прошу обращаться в отдел сбыта, если есть такие вопросы - они объясняют. Очень хорошо, что мы собрались, чтобы решить, как быть дальше, и это хорошо. Неприятная ситуация, но мы выяснили, что все хорошо в целом, - сказал Юрий Кишко.

Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал о том, как его предприятие осуществляет работу по выставлению счетов потребителям теплоэнергии.

— У нас есть группа контроля теплоэнергии, которые занимаются приборами учета. Есть ряд домов не сильно добросовестных, которые не сдают отчеты, там наши сотрудники самостоятельно снимают показатели счетчиков и выставляют счета. Мы над этим работали год, чтобы отладить эту работу. Мы старались сделать так, чтобы из месяца в месяц показатели были адекватными. По Облтеплоэнерго платежка пришла фактически по 1м2 на 9 процентов меньше, чем в декабре прошлого года, начисления были на 10 процентов меньше, - сказал Юрий Кишко.

Вице-мэр Николаева Александр Омельчук рассказал о планах внедрения системы дистанционной передачи данных со счетчиков теплоснабжающим компаниям.

— Сегодня даже есть предварительная проработка про грантовой составляющей на 300 тысяч долларов на такие системы передачи данных. И это всего лишь будет порядка 300 домов. Это удовольствие недешевое, но современные реалии говорят о том, что мы должны внедрять и за какие-то пять лет закрыть этот вопрос. У нас есть служба энергомониторинга, и мы получаем в реальном времени всю информацию от потребителей бюджетной сферы, но это происходит в ручном режиме, и человеческий фактор очень сильно на это влияет, на точность информации. Поэтому, и бюджетные учреждения надо этим оборудовать, и соответственно жителей-потребителей. На ОКП это сделано в три дня и они получают более точные данные по показателям. На ТЭЦ это сделано немножко по-другому, и именно в этот момент наложилась ситуация, при которой действительно получился такой перерасчет. Юрий Кишко прав, это происходило и год назад, и два года назад, нол тогда не было такого разбега, не было в информационном пространстве, что все должно снижаться. Вы помните: конец декабря, у нас в информпространстве было, что тарифы снизятся на 30%. И вдруг жители получают платежку, которой не просто не снизилась сумма, а увеличилась в два раза. Конечно, я понимаю жителей. Автоматическая передача данных необходима, и она будет внедряться в ближайшее время, - отметил Александр Омельчук.

Ранее сообщалось, что в «Николаевской ТЭЦ» объяснили, что большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019 года связаны с перерасчетом за ноябрь.