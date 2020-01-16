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Министерство культуры Украины завтра, 17 января, проведет презентацию законопроекта о дезинформации.
Об этом в Facebook сообщил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
По словам первого замминистра культуры Анатолия Максимчука, текст законопроекта о дезинформации готов и его обнародуют завтра, 17 января.
— Публичное обсуждение продлится месяц, потом Правительство и передача в парламент. На самый важный вопрос о введении уголовной ответственности, заместитель Министра подтвердил, что чиновники не отказываются от этой идеи. Но говорит, что «не предвидим заключения», а будут штрафы и «запрет занимать определенные должности или запрет заниматься определенной деятельностью».Ответственность будет наступать за «сознательную и систематическую дезинформацию». Также правительство не отказывается от идеи введения специального Офиса Уполномоченного по блокированию контента, - отметил Сергей Томиленко.
В ноябре 2019 года стало известно, что в Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность «драконовскими» медиаинициативами министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ.
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Министерство культуры Украины завтра, 17 января, проведет презентацию законопроекта о дезинформации.
Об этом в Facebook сообщил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
По словам первого замминистра культуры Анатолия Максимчука, текст законопроекта о дезинформации готов и его обнародуют завтра, 17 января.
— Публичное обсуждение продлится месяц, потом Правительство и передача в парламент. На самый важный вопрос о введении уголовной ответственности, заместитель Министра подтвердил, что чиновники не отказываются от этой идеи. Но говорит, что «не предвидим заключения», а будут штрафы и «запрет занимать определенные должности или запрет заниматься определенной деятельностью».Ответственность будет наступать за «сознательную и систематическую дезинформацию». Также правительство не отказывается от идеи введения специального Офиса Уполномоченного по блокированию контента, - отметил Сергей Томиленко.
В ноябре 2019 года стало известно, что в Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность «драконовскими» медиаинициативами министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ.