|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.9 грн
|26.95 грн
Президент Владимир Зеленский по результатам встречи с главой фракции Слуга народа и его заместителями отозвал законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция планирует доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию вместе с народными депутатами.
Президент и народные депутаты выразили мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.
— Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того, чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал, — сказал он.
Напомним, западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Президент Владимир Зеленский по результатам встречи с главой фракции Слуга народа и его заместителями отозвал законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция планирует доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию вместе с народными депутатами.
Президент и народные депутаты выразили мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.
— Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того, чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал, — сказал он.
Напомним, западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.