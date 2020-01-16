Президент Владимир Зеленский по результатам встречи с главой фракции Слуга народа и его заместителями отозвал законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция планирует доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию вместе с народными депутатами.

Президент и народные депутаты выразили мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Как сообщает Интерфакс-Украина , глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что по законопроекту хотят найти компромиссную позицию.





— Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того, чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал, — сказал он.

Напомним, западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.